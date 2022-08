Lanna, già sabato vedremo una buona Sampdoria

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - "Penso che già sabato già vedremo una buona Sampdoria". Marco Lanna non ha dubbi nonostante un avvio di stagione tutt'altro che semplice contro Atalanta e Juventus. "A inizio stagione i valori si possono pareggiare e mi aspetto una buona partenza dal punto di vista del gioco - dice ancora l'ex difensore e ora presidente dei blucerchiati -. Partire bene sarebbe importante perché può dare entusiasmo e fare da volano".

Ma è una Sampdoria ancora da completare come ammette lo stesso dirigente numero uno blucerchiato. "La nostra rosa è di buon livello e il valore aggiunto è il tecnico - sottolinea Lanna -. Purtroppo siamo partiti con difficoltà finanziarie che ci hanno costretto a pensare prima a sfoltire una rosa ampia ma nessuna uscita è stata obbligata ma condivisa con ogni giocatore ed il suo entourage. Abbiamo concluso operazioni come gli arrivi di Djuricic e Villar, che possono portare come livello tecnico esperienza a qualcosa di più. Spero che Villar possa giocare molto rapidamente e aiutarci fin da subito".

L'obiettivo è riuscire a rinforzare ancora la rosa. "Il mercato è ancora aperto e la Sampdoria non si ferma qui - promette -. Ci sono operazioni che necessitano un po' di tempo.

L'inizio del campionato anticipato ci ha complicato un po' i piani. Torreira? è stato vicino. Ma si trattava di una operazione tanto onerosa e per motivi economici non siamo riusciti a chiuderla". "Siamo consapevoli - conclude Lanna - che a centrocampo manca qualcosa, ma vogliamo qualcuno che ci faccia fare il salto di qualità, non giocatori per fare numero".

