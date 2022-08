Fiamme nel Savonese: bruciati vigneti, olivi e impianti agricoli

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - "Vigneti doc danneggiati in località Marixe ad Albenga, lungo la strada per Arnasco, così come tanti uliveti, diverse segnalazioni di aziende agricole che hanno perso frutteti, impianti irrigui, attrezzature e strutture aziendali". Questo un primo bilancio tracciato da Cia Liguria dei gravi danni all'agricoltura albenganese a causa del terribile incendio che ha devastato molte aree boschive e rurali del comprensorio, una intera area compresa tra i comuni di Arnasco, Villanova d'Albenga e Ortovero. "In molti casi - si legge nella nota del presidente provinciale Sandro Gagliolo - gli agricoltori e produttori hanno messo a repentaglio la salvaguardia della propria incolumità per difendere i terreni, le coltivazioni e i mezzi agricoli, con il fronte di fuoco che si stava avvicinando".

Gli agricoltori sono stati "sostenuti dalle forze di intervento emergenziale e dai volontari della protezione civile che li hanno aiutati a salvare case e animali e varie dotazioni agricole. Come Cia Savona stiamo collaborando alla conta dei danni che segnaleremo ai sindaci dei territori interessati: gli agricoltori ringraziano gli stessi amministratori locali e tutte le squadre di intervento per l'impegno e la vicinanza in queste drammatiche 72 ore. A ora è difficile una stima e una quantificazione esatta dei danneggiamenti alle filiere agricole, che risultano, a una prima analisi, davvero ingenti e che arrivano in un momento già difficile per molte imprese e produttori.". In queste ore sono in corso i sopralluoghi di Cia Savona nelle zone agricole maggiormente colpite dall'incendio.

