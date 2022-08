Alpicella, sfollate nella notte 10 persone

Dieci persone residenti nella zona di Alpicella, nel savonese, sono state sfollate la notte scorsa in via precauzionale a causa dell'incendio che si è sviluppato ieri sera e che ha bruciato circa 10 ettari di vegetazione. Tutti sono rientrati nelle proprie abitazioni. Sull'incendio stanno operando Vigili del fuoco e i volontari dell'Aib.

A Villanova di Albenga gli sfollati sono tutti rientrati nelle loro abitazioni tranne le 4 persone dei due appartamenti inagibili per le quali, informa Regione Liguria "sarà attivata l'autonoma sistemazione".

L'incendio di Airole (Imperia), che si è sviluppato ieri pomeriggio, era in fase di spegnimento, ma ha ripreso forza. Non si registrano danni a cose, persone e animali. L'incendio è in zona impervia. La Regione fa sapere che il rogo è stato spento e Eligenova si è spostato sull'incendio di Varazze e poi volerà sui boschi di Ne per la bonifca