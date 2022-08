Minore ruba moto, vigile lo ferma sparando tre colpi in aria

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Per fermare una coppia di ladri, di cui uno minorenne, che aveva appena rubato una moto un agente della polizia locale di Genova ha sparato tre colpi in aria. E' successo questa mattina nel quartiere genovese di Borgoratti.

I due, quando hanno capito di essere stati scoperti, hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi. Il vigile per farli fermare ha sparato tre colpi. Nel frattempo una seconda pattuglia è arrivata in supporto e ha fermato il minorenne in via Donghi denunciandolo per furto. (ANSA).