Due scippi in poche ore a Genova, denunciato minore

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Ancora minorenni violenti a Genova.

I carabinieri la scorsa notte hanno denunciato un ragazzino che poco prima aveva strappato dal collo di un passante, in via XX Settembre nel pieno centro, una collanina d'oro. Raggiunto da una pattuglia è stato trovato con un'altra collana in oro, un telefono cellulare e 200 euro, molto probabilmente rubati prima.

Un altro minorenne è stato denunciato per furto perché sorpreso a rubare dentro a un bar. Infine, è stato denunciato un uomo di 30 anni per rapina perché vicino a una discoteca di corso Italia ha scippato due collane d'oro a un passante che però lo ha inseguito e bloccato fino all'arrivo dei militari. Non è la prima volta che in corso Italia, sul lungomare genovese e luogo di ritrovo della movida estiva, intervengono le forze dell'ordine per rapine e risse. Sabato mattina un ragazzo di 19 anni è stato trovato in coma ai giardini Govi, ed è poi morto in ospedale per un mix di droga e alcol. Una settimana prima un altro ragazzo era morto dopo essere caduto dal tetto di una cabina dopo essere stato respinto da una discoteca. (ANSA).