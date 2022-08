Covid: impennata di ricoveri in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Per il secondo giorno consecutivo salgono gli ospedalizzati covid in Liguria. Ieri la crescita era stata di 10 unità, oggi di 18. Erano giorni che gli ospedalizzati erano in calo. La crescita potrebbe essere legata al fatto che tra sabato e domenica le dimissioni rallentano.

Attualmente gli ospedalizzati sono tornati sopra quota 400: sono 410 con 7 malati in terapia intensiva (erano 5). Il maggior incremento di ricoveri è avvenuto nel Savonese dove i pazienti sono sei in più rispetto al giorno precedente. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5472. I nuovi positivi sono 330 a fronte di 2153 tamponi (455 molecolari e 1698 test antigenici). Il tasso di positività è del 15,3%, in linea con il dato nazionale che è 15,8%. Attualmente i positivi in Liguria sono 17098, 299 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 629. I nuovi contagiati sono 118 nell'area di Genova, 91 nel Savonese, 60 nello Spezzino, 33 nell'Imperiese, 28 nel Tigullio. In isolamento domiciliare ci sono 15505 persone, 87 in più: anche questo è un indicatore che da giorni e giorni era in flessione.

Le vaccinazioni sono state 654. (ANSA).