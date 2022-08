Amiu, ex tesoriere Pd Raggi nuovo presidente

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Giovanni Battista Raggi è il nuovo presidente dell'azienda multiservizi di Igiene urbana Amiu Genova. La nomina è stata formalizzata oggi dall'assemblea dei soci dell'azienda. Raggi, ex tesoriere regionale del Pd, nel 2019, su proposta del sindaco Marco Bucci, era stato nominato nel collegio dei revisori di conti di Fsu-Finanziaria sviluppo utilities, la holding che controlla il gruppo di multiservizi Iren.

Raggi subentra a Pietro Pongiglione che ha cessato la sua carica lo scorso 29 luglio. Contestualmente è stato nominato consigliere anche l'avvocato Antonio Oppicelli, coordinatore cittadino di FdI, che va a così a completare l'assetto di vertice Amiu Genova. Rimangono in carica come consiglieri Giovanna Damonte, Federica Schiano e l'avvocata Simona Gagino.

Laureato in economia, Giovanni Battista Raggi è dottore commercialista e revisore contabile. Socio senior di uno studio professionale cittadino, è consulente di primarie società e organizzazioni anche del terzo settore e no profit. (ANSA).