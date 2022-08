Rinnovabili: intesa Greeninvest e Iberdrola per 17 impianti

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - La genovese Greeninvest ha firmato un accordo con il gruppo multinazionale Iberdrola per sviluppare insieme 17 impianti, 7 fotovoltaici e 10 eolici, collocati tutti in Italia, fra centro e sud, per una capacità complessiva di 327 MW, che entreranno in funzione entro il 2024 e complessivamente forniranno energia sufficiente per alimentare circa 168 mila abitazioni. I sette progetti di nuova capacità solare forniranno 84 MW della potenza totale, i dieci eolici 243 MW. "Con un risparmio di emissioni di Co2 nell'atmosfera pari a 134 mila tonnellate per anno" sottolinea una nota di Greeninvest.

L'accordo, che genera investimenti per 250 milioni di euro, rientra nel percorso di crescita dell'azienda genovese: "Abbiamo scelto di perseguire una chiara strategia che ci vede protagonisti nella transizione energetica e molto attivi nella decarbonizzazione" commenta il ceo Gian Luca Greco.

Il piano di Greeninvest prevede inoltre lo sviluppo e la costruzione di impianti in Paesi terzi per 1 GW e l'azienda avvierà l'attività di produttore di energia indipendente (Ipp): cioè mentre finora costruiva e sviluppava impianti per rivenderli, la società costruirà i suoi impianti e venderà l'energia. Una tappa che prevede la realizzazione dei primi investimenti fotovoltaici di proprietà a gestione diretta operativi entro il 2022 per una potenza complessiva di 10 MW e fino a 50 MW nel 2023. (ANSA).