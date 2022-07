La bandiera di UniGe nel porticciolo di Porfofino

(ANSA) - PORTOFINO, 27 LUG - La bandiera dell'Università di Genova nel porticciolo di Portofino e attività di promozione nella celebre 'Piazzetta' del borgo dei vip per promuovere le nuove iscrizioni degli studenti all'ateneo del capoluogo ligure.

È l'iniziativa di campagna pubblicitaria approvata dal Comune di Portofino su proposta della prorettrice vicaria di Unige Nicoletta Dacrema. La giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Viacava ha considerato che il Comune di Portofino ha diversi rapporti con l'Università di Genova, "sia dal punto di vista di studio e ricerca in tema ambientale e paesistico che formativo attraverso gli stage universitari che vengono attivati sul territorio". Da qui la valutazione positiva della "collaborazione tra il Comune e l'Ateneo, collaborazione di grande importanza strategica in quanto potrà portare anche benefici sociali ed economici al territorio". (ANSA).