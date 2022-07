Genoa; ds Ottolini, abbiamo un solo obiettivo

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Prime parole per il neo direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini che dal ritiro di Bad Haring ha fatto il punto. "Le sensazioni sono molto positive - ha dichiarato-. Ma il Genoa può avere un solo un obiettivo. La cosa è chiara e ne siamo consci tutti così come siamo consci delle difficoltà che ci sono in questo campionato. Dobbiamo essere consapevoli di essere in serie B e non pensare che perché siamo il Genoa dobbiamo essere automaticamente in serie A ,anzi dobbiamo calarci nella realtà e lottare".

Il Genoa si è già mosso molto sul mercato, ma gli manca ancora qualche tassello. "Penso che la squadra sia quasi completa- ha proseguito il neo direttore sportivo rossoblù -. E' stato fatto buon lavoro e sono arrivati diversi giocatori in ruoli che ci servivano. Ora parleremo col mister finito il ritiro per capire cosa vogliamo integrare però la squadra ripeto è molto avanti. Direi che siamo al 90 per cento e questo penso sia un bene . Centrocampo? stiamo valutando diverse cose, vedremo col confronto interno di questi giorni quali son le priorità anche a livello di caratteristiche che andremo a integrare". (ANSA).