Coop Liguria dona oltre 10 mila pasti

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - In occasione delle assemblee separate di bilancio, che anche quest'anno si sono svolte attraverso il voto al Punto Soci, Coop Liguria ha stanziato una donazione complessiva di 53 mila euro, corrispondenti a 10.600 pasti, da suddividere tra le associazioni del territorio. Alle associazioni attive nel Comune di Genova e nei territori di Arenzano, Cogoleto e Busalla sono stati donati complessivamente 4.200 pasti, che corrispondono a 21 mila euro. Si tratta di associazioni autorevoli, selezionate tra quelle che gestiscono mense per le persone in difficoltà o che consegnano pacchi spesa alle famiglie fragili "Con molte di queste associazioni - si legge nella nota - Coop Liguria collabora da tempo in diversi modi: già dal 2006, la Cooperativa dona stabilmente al volontariato le eccedenze che si generano nei punti vendita attraverso il progetto 'Buon Fine', che nei primi sei mesi del 2022 ha permesso di donare merci per 512 mila euro a livello regionale, di cui 243 mila a Genova. Altre 34 tonnellate di prodotti (13,9 nel Comune di Genova) sono state donate a maggio attraverso il primo dei tre appuntamenti annuali con 'Dona la spesa', la raccolta che si svolge nei punti vendita di Coop Liguria in collaborazione con le associazioni locali, invitando soci e clienti ad aggiungere alla propria spesa qualche prodotto da donare in solidarietà.

(ANSA).