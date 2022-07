Carige: Tribunale sospende delibere nomina cda e transazione

Il Tribunale di Genova ha disposto la sospensione dell'esecuzione della delibera dell'assemblea di Banca Carige che lo scorso 15 giugno ha nominato il Cda e rinunciato con una transazione alle azioni di responsabilità nei confronti dell'ex presidente, Cesare Castelbarco Albani, e dell'ex ad Piero Luigi Montani, amministratore delegato di Bper, acquirente dell'istituto ligure.

Il decreto del Tribunale di Genova è stato adottato inaudita altera parte - ai sensi dell'art. 2378, comma 3, del codice civile, che consente la sospensione in caso "di eccezionale e motivata urgenza" - su ricorso di Malacalza Investimenti, la holding della famiglia Malacalza che aveva sostenuto le azioni di responsabilità e che aveva impugnato le delibere.

L'udienza per la conferma, la modifica o revoca del decreto, si legge in una nota della banca, è fissata per il giorno 9 agosto 2022 alle ore 11. Carige ribadisce la legittimità delle decisioni dell'assemblea e sta valutando le azioni da intraprendere, riservandosi anche ulteriori comunicazioni in merito alla tempistica di approvazione della semestrale e del progetto di fusione per incorporazione in Bper. (ANSA).