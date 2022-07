Rissa fuori da discoteca a Genova, due feriti

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Rissa la scorsa notte nella zona di Corso Perrone, vicino ad una discoteca frequentata soprattutto da sudamericani. Due giovani sono rimasti feriti ed hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dei pronto soccorso. Uno è finito al Galliera in codice giallo per un trauma cranico, un altro al Villa Scassi sempre in codice giallo per una ferita da taglio. Pare che nella rissa siano comparsi cocci di bottiglie.

Altri giovani feriti in modo più lieve o solo contusi sono fuggite al momento dell'arrivo della Polizia. Eccessivo consumo di alcol e futili motivi sono stati gli inneschi della rissa avvenuta fuori dalla discoteca intorno alle 3.30. A scontrarsi due gruppi di giovani.Sono stati i 'buttafuori' della discoteca a segnale al 112 quanto stava accadendo e sul posto sono arrivate le volanti della polizia e i mezzi del 118. Ipoliziotti stannoa cercando di identificare i partecipanti alla rissa.

