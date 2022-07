Al via bando Premio Chatwin, Thubron racconta viaggio a 80 anni

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - Il Premio Chatwin-camminando per il mondo, la manifestazione rivolta ai viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio, dedicata allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin, torna nel Golfo dei Poeti, a Lerici (La Spezia).

Gli organizzatori, l'Associazione Culturale Chatwin (con la Regione Liguria, il Comune, la Fondazione Carispezia) hanno aperto il 23 luglio il bando indirizzato a professionisti e non che hanno scritto brevi racconti o realizzato un reportage fotografico (5 scatti). La Giuria è composta da scrittori, giornalisti, antropologi, registi, artisti e presieduta dalla scrittrice Dacia Maraini e dal fotografo Gianni Berengo Gardin.

L'edizione 2022 si avvale della direzione artistica di Luciana Damiano, della consolidata consulenza di Elizabeth Chatwin, moglie dello scrittore, dell'antropologo David Bellatalla e della collaborazione dello scrittore e traduttore Davide Sapienza.

Il 22 ottobre, al Teatro Astoria di Lerici, avrà luogo la presentazione dei migliori reportage, la premiazione dei vincitori e la consegna dei premi speciali fuori concorso a personaggi che hanno legato la propria vita al viaggio.

Hanno già annunciato l'adesione lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, il fotoreporter Francesco Cito, il filosofo della biologia ed evoluzionista Telmo Pievani e Colin Thubron, considerato uno dei più grandi scrittori di letteratura di viaggio. Thubron presenterà, per la prima volta in Italia, 'Tra Russia e Cina, lungo il fiume Amur', il suo ultimo libro edito da Ponte alle Grazie. Racconterà quel viaggio avventuroso e straordinario compiuto nel suo ottantesimo anno di età, in solitaria, percorso a piedi, a cavallo e in treno di cui, parlando russo e mandarino, restituisce il racconto attraverso le testimonianze di chi abita quelle terre. L'ultima avventura dell'ultimo grande viaggiatore del Novecento. (ANSA).