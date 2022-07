Valigia rubata a turisti in partenza, polizia la recupera

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Una donna ruba una valigia a una famiglia di turisti svizzeri che sta caricando l'auto per partire e lasciare Alassio, la polizia fa scattare una operazione lampo e anche grazie a un tablet che segnala in modo parziale la posizione riesce a recuperare la refurtiva. La donna è stata denunciata.

E' accaduto nelle prime ore del mattino di sabato, quando una famiglia svizzera in vacanza ad Alassio si è presentata presso il Commissariato di Polizia per formalizzare la denuncia dell'avvenuto furto di una grossa valigia. I sospetti ricadevano su una donna, descritta come una cinquantenne bionda, che nello stesso momento si aggirava sul marciapiede per poi allontanarsi a bordo di una utilitaria di piccola cilindrata. La disperazione dei malcapitati era legittima e fondata in quanto all'interno del bagaglio vi erano - oltre a numerosi capi di abbigliamento ed accessori griffati - pregiati gioielli e banconote. Nel corso della stesura della denuncia i poliziotti apprendevano che all'interno della stessa valigia era presente anche un tablet.

Veniva così attivata la funzione "trova posizione" e avviate le prime ricerche.

Gli accertamenti fornivano riscontro positivo ma la geo-localizzazione dell'apparecchio risultava difficile in quanto le coordinate rimandavano ad una zona agricola di Casanova Lerrone con scarsa copertura telefonica. Gli agenti operavano nelle ricerche "con minuziosa precisione arrivando a "triangolare" le coordinate geografiche indicate dal tablet riuscendo a circoscrivere la zona da monitorare ad un raggio ridotto che interessava un centro abitato" spiega la polizia.

"Attraverso una certosina verifica svolta immobile per immobile, l'auto con la quale la donna sospettata era stata vista allontanarsi veniva individuata parcheggiata in un garage. La caparbietà degli operatori di Polizia è stata premiata: la donna è stata rintracciata e la valigia recuperata" per la gioia dei turisti svizzeri. (ANSA).