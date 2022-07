Due donne fermate dopo un furto all'uscita di un palazzo

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 LUG - La Polizia della Spezia ha arrestato una donna, e ne ha denunciata un'altra, con l'accusa di furto in abitazione e possesso di strumenti da scasso. Quando gli agenti le hanno fermate all'uscita di un condominio erano insieme ad una terza persona di 12 anni di età, che non risulta imputata e che è stata accompagnata presso una comunità per minori. L'intervento è arrivato al termine di un servizio di pattugliamento nel quartiere del Canaletto, da dove negli ultimi giorni erano arrivate alcune segnalazioni di furti. Le tre sono state osservate durante un appostamento mentre si introducevano all'interno di un edificio residenziale per uscirne poco dopo. A quel punto i poliziotti hanno proceduto al fermo, trovandole in possesso di arnesi da scasso, lastre di plastica spesso usate per aprire i portoni chiusi senza mandate, alcuni calzini che gli agenti ritengono usati come guanti per non lasciare impronte digitali, oltre a numerosi profumi e gioielli tra cui orecchini e braccialetti di valore. Ulteriori indagini portate avanti dalla Squadra Mobile hanno permesso di ricollegare un'altra parte della refurtiva ad un precedente furto commesso nella stessa zona. Identificate, le due maggiorenni sono risultate essere una 24enne e una 31enne di origine croata. La prima è stata inoltre condotta presso il carcere femminile di Genova Pontedecimo, poiché destinataria di un ordine di carcerazione per un cumulo di pene. Dovrà scontare in carcere 2 anni e 10 mesi di reclusione oltre a 4 mesi di arresto. (ANSA).