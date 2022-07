Calcio: Genoa, ufficiale l'arrivo di Yalcin

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Guven Yalcin è il nuovo attaccante del Genoa: la società ha ufficializzato oggi l'arrivo del giocatore classe 99' che ha già effettuato il primo allenamento con la maglia del Grifone nel ritiro di Bad Häring. Giovane di talento ed esperienza, l'attaccante turco è nato a Düsseldorf: oltre ad un'esperienza in Italia con la casacca del Lecce per sei mesi nella stagione 2020-21 e il settore giovanile disputato col Bayer Leverkusen, ha sempre militato nel Besiktas dove ha collezionato 101 presenze con 20 reti e 7 assist. Un altro rinforzo per Blessin e potrebbe essere Yalcin il compagno di reparto in attacco del bomber Coda. (ANSA).