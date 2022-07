Crisi idrica: Scajola, da Regione 5,8 mln per primi lavori

(ANSA) - IMPERIA, 20 LUG - Un finanziamento pari a 5,8 milioni è stato assegnato dalla Regione Liguria al gestore del servizio idrico tramite la Provincia di Imperia, affinché in attesa del decreto ministeriale governativo per il raddoppio del Roja, con la nuova condotta, si possano iniziare da subito i lavori per i due lotti già progettati e autorizzati, fra Imperia e Diano Marina e per gli interventi emergenziali. Lo ha annunciato nel pomeriggio il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola a margine di un vertice sull'emergenza idrica, che si è svolto nella sala del Consiglio provinciale alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e degli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

"Oggi ci è stata consegnata e firmata la lettera del presidente della Regione, che comunica alla provincia di Imperia un finanziamento di 5,8 milioni di euro - ha detto Scajola - ma l'incontro di oggi è stata anche l'occasione per ragionare sugli interventi a breve e medio termine". In particolare: "Si è pure concordato di chiedere ulteriori finanziamenti per realizzare degli invasi e prendere l'acqua a nord, riattivando il bypass, attingendo risorse idriche anche dalla parte a nord di Pieve di Teco, riuscendo così a realizzare una rete che è vetusta e che si rompe". In merito all'emergenza attuale: "A brevissimo termine - ha concluso Scajola - si è concordato l'utilizzo di risorse, come ulteriori anticipazioni da parte della Regione e come risorse che sono previste nel bilancio della stessa Rivieracqua (gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, ndr), perché non si ripetano ritardi nell'assicurare l'assistenza in questa fase di emergenza".

(ANSA).