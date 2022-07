Sicurezza: caschi e scudi a polizia locale in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Da oggi i Comuni liguri potranno dotare la polizia locale per la prima volta di caschi e scudi, abituali strumenti impiegati dalle forze dell'ordine nazionali nei servizi di ordine pubblico. E' una delle novità introdotte dalla modifica di legge alla disciplina in materia di polizia locale approvata dal Consiglio regionale della Liguria con 19 voti favorevoli (centrodestra) e 11 contrari (centrosinistra e M5S).

"La modifica di legge non obbliga nessuno a indossare scudi e caschi, offre una possibilità in più. Caschi e scudi sono accessori che possono garantire l'incolumità degli agenti. E' ovvio che alla polizia locale del Comune di Torriglia la novità non interesserà, ma altre amministrazioni avranno la possibilità" ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti.

"Caschi e scudi sono dispositivi d'ordine pubblico che competono solo ai reparti mobili delle forze dell'ordine nazionali come Polizia di Stato e Carabinieri, - interviene il consigliere Pd Enrico Ioculano - a meno che non vogliate utilizzare gli agenti della polizia locale fuori dallo stadio Ferraris di Genova prima delle partite". Secondo il capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa) "la modifica di legge è il risultato di un'incomprensione sul ruolo degli agenti della polizia locale. Qualcuno a Genova vuole trasformali in Rambo-multatori, ma non è questo il loro compito". (ANSA).