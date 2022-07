Movida a Sestri Levante, maxi controlli dei carabinieri

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 18 LUG - I carabinieri intensificano i controlli sulla movida a Sestri Levanrte. Gli episodi verificatisi negli ultimi weekend, risse e schiamazzi, hanno portato i carabinieri a mettere in campo una task force di 12 militari che dalle 22:00 alle 6:00 ha presidiato le vie del centro storico, toccando tutti i principali punti di aggregazione dei giovani che il sabato sera sono soliti frequentare la cittadina del Tigullio compresa la discoteca Piscina dei Castelli.

Insieme ai carabinieri anche la Polizia Locale e la Guardia di Finanza: una collaborazione già sperimentata con risultati positivi nelle notti di Santa Margherita Ligure e ora replicata nel lato opposto del Tigullio dove l'estate è iniziata con risse, schiamazzi e un movimento giovanile che gli stessi carabinieri definiscono "Mala Movida".

In totale sono state 166 le persone identificate e 30 le auto controllonate: non sono emerse violazioni amministrative né reati. (ANSA).