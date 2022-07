Liguria, tasso positività Covid al 22,04%, altri due decessi

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Ci sono 2.419 nuovi casi di positività al Covid in Liguria a fronte di circa 10.970 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività del 22,04%.La provincia che ha il maggior numero di casi positivi è Genova, con 13.396 persone positive.

Crescono di 10 unità i ricoverati mentre le terapie intensive scendono da 11 a 10. In isolamento domiciliare ci sono 22.735 persone, 384 in più rispetto a ieri. Ancora due decessi vengono segnalati da Alisa e riportati nel quotidiano bollettino emanato da Regione Liguria: si tratta di due uomini di 86 e 81 anni deceduti rispettivamente all'ospedale Galliera di Genova e all'ospedale di Savona. Il totale dei decessi, da inizio pandemia, è di 5.376. (ANSA).