Covid: cinque ricoveri in più in Liguria, due donne morte

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - La Liguria registra oggi 2272 nuovi casi positivi di covid. Di questi, 247 sono a Imperia, 360 a Savona, 1024 a Genova, 246 nel Tigullio e 388 alla Spezia. Nel bollettino della Regione Liguria si registrano anche 5 ricoverati in più negli ospedali. Al Gaslini restano ricoverati otto bambini mentre a Villa Scassi, a Genova Sampierdarena, ci sono oggi 12 pazienti in più. Come ieri, otto dei ricoverati sono tenuti in terapia intensiva. Ci sono anche due persone morte, due donne della provincia della Spezia di 95 e 96 anni.

