Donna ferita per strada a Spezia, fermato un uomo

Una donna è stata aggredita e ferita gravemente con un coltello da un uomo in strada alla Spezia di fronte a passanti terrorizzati. La donna è stata ricoverata in ospedale per alcune profonde ferite, in particolare al torace e alla testa, ed è sottoposta a un intervento. L'aggressore ha tentato la fuga ma è stato rintracciato dalla polizia e bloccato nei pressi del portone di un palazzo. Dopo le cure ricevute la donna non è più in pericolo di vita. Le cure a cui è stata sottoposta subito dai medici di una ambulanza e quelle in ospedale hanno evitato complicazioni. L'aggressore è l'ex compagno della donna. I due hanno due figli che dopo la separazione sono rimasti a vivere con la madre. Oggi la donna è stata affrontata dall'ex per strada che l'ha minacciata con un coltello. Lei è scappata ed ha cercato riparo su un bus che in quel momento si era fermato per fare scendere dei passeggeri. Sotto gli occhi atterriti dei passanti la donna è stata colpita al torace e alla testa dall'uomo che poi ha tentato la fuga. L'allarme del conducente ha consentito alla polizia di ritrovarlo poco distante e di fermarlo senza che opponesse resistenza. (ANSA).