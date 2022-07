Prima della vacanze dona il sangue, Spiderman testimonial

(ANSA) - GENOVA, 06 LUG - Prima di andare in vacanza vai a donare sangue, è un gesto da veri supereroi. È questo il messaggio della campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma: promossa da Alisa, Centro regionale sangue e Regione Liguria, in collaborazione con le Associazioni Avis e Fidas, insieme al Comitato regionale Croce Rossa, per raggiungere la popolazione, in particolare quella più giovane, e avvicinarla alla donazione. «Invito tutti i donatori periodici e anche coloro che non lo hanno mai fatto, ad andare a donare sangue e plasma, anche in estate - afferma Giovanni Toti, presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria - il periodo dell'anno dove il Sistema sanitario ne ha ancora più bisogno ». La campagna estiva 2022 vede tra i protagonisti anche Mattia Villardita, lo Spiderman fatto cavaliere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella pe ril suo impegno nel sociale. «Ho accolto con entusiasmo l'invito a partecipare alla campagna estiva di donazione sangue di Regione Liguria e sono orgoglioso di dare il mio contributo, soprattutto per coinvolgere i più giovani - commenta Mattia Villardita - E' un gesto molto importante, da veri supereroi». È possibile prenotare la donazione presso i Centri trasfusionali della Liguria e le Associazioni dei donatori di sangue. (ANSA).