Porto Spezia: bando da 50 mln per il molo crociere

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 LUG - Ammonta a quasi 50 milioni di euro l'importo dei lavori del bando di gara per la realizzazione del nuovo molo crociere della Spezia. La struttura verrà realizzata su Calata Paita e darà l'avvio al progetto del nuovo terminal crociere e del nuovo waterfront. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha pubblicato il bando nei giorni scorsi, che prevede la sola costruzione del molo in base al progetto approvato dall'ente. L'Authority potrà contare su 30 milioni di euro messi a disposizione dal fondo complementare per la realizzazione dell'infrastruttura. Il cantiere durerà 710 giorni. Nella prima fase della gara è prevista la prequalifica degli operatori economici per poi arrivare all'invito di presentazione dell'offerta rivolto a una selezione di operatori.

Le candidature andranno presentate antro il 31 agosto. Nel dettaglio, l'intervento riguarda la realizzazione del nuovo molo crociere nel primo bacino portuale della Spezia. Il molo avrà una forma trapezoidale, per circa 16.900 metri quadrati. Sarà possibile l'accosto di due navi da crociera sui due lati di banchina, per 393 e di 339 metri. Sopra il molo sorgerà in seguito la nuova stazione crocieristica, in attesa della quale il molo assolverà alla funzione di infrastruttura marittima di attracco di navi in transito, con smistamento dei passeggeri su mezzi di trasporto su gomma. (ANSA).