Due incidenti sul lavoro a Rapallo e Cogorno

(ANSA) - GENOVA, 05 LUG - Incidente sul lavoro questa mattina a Cogorno dove un uomo, per cause ancora da accertare, è rimasto gravemente ferito a causa del ribaltamento del camion con cui stava scaricando sabbia in un cantiere edile. È stato trasportato all'ospedale San Martino con l'elicottero.

Grave anche un operaio 60enne caduto dal terzo piano di un edificio a Rapallo in via Ferretto. Sembra che l'uomo si trovasse sui ponteggi di un'abitazione quando è caduto; l'aiuola sottostante ha attutito la caduta, ma è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. (ANSA).