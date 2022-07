Vaiolo scimmie: primo caso in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Primo caso di vaiolo delle scimme in Liguria. Lo ha accertato il laboratorio regionale di igiene del policlinico San Martino di Genova. Il malato è un 36enne di Albisola Superiore che si è presentato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona con vescicole a mani e piedi e febbre. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: è in isolamento nella sua abitazione per tre settimane e comunque fino alla risoluzione della sintomatologia.

Sono in corso le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti stretti. Lo rende noto l'Agenzia ligure per la sanità.

(ANSA).