Narcotizzava anziani per derubarli, arrestata

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - La Polizia di Genova coordinata dalla Procura ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Genova, una donna gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e furto in abitazione. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Genova sono state avviate nei primi mesi del 2022 dopo una serie di furti in danno di persone anziane.

Alcuni uomini anziani avevano chiesto aiuto al 112 dopo essersi risvegliati nelle proprie abitazioni, in stato semi confusionale, accorgendosi di avere subito un furto. La ricostruzione dei fatti ha consentito di comprendere che le vittime venivano adescate per strada o a bordo di mezzi pubblici, da una giovane donna che li convinceva, talvolta anche proponendosi in qualità di badante, a farla entrare in casa. Una volta nell'appartamento si offriva di preparare un caffè per poi servirlo ai padroni di casa. Le vittime in due episodi, dopo avere bevuto, avevano perso i sensi e si erano accasciati a terra, procurandosi anche delle lesioni, per poi rinvenire alcune ore dopo, rendendosi conto di essere stati derubati.

L'analisi dei filmati di video sorveglianza e i servizi di osservazione effettuati hanno consentito di identificare la donna, con specifici precedenti di polizia. Tra l'altro la scientifica ha trovato in due appartamenti depredati alcune impronte digitali attribuibili alla donna. L'indagata, che nel frattempo si era recata nel proprio paese di origine, è stata rintracciata al suo rientro in Italia ed è stata arrestata e condotta nel carcere di Pontedecimo. (ANSA).