Mare: ripresa rimozione rifiuti galleggianti, arriva 'Mandolino'

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - È ripresa sabato 18 giugno per la 12^ estate consecutiva l'attività di rimozione dei rifiuti galleggianti e pulizia degli specchi acquei davanti alle spiagge della costa genovese. Il servizio di tutela ambientale, prestato ormai dal 2011 dai volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria nel quadro del progetto "Mare Pulito", durerà per tutta la stagione balneare, interessando la fascia costiera compresa tra Vesima e Capolungo. L'iniziativa, con il sostegno del Comune di Genova, consentirà di rimuovere dall'ambiente plastiche, legname ed altro materiale riducendo l'inquinamento marino, rendere più sicura la balneazione prevenendo situazioni di pericolo per i bagnanti e lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione sulla tutela e protezione del mare. Tra le novità di quest'anno l'utilizzo, per la raccolta dei rifiuti galleggianti, di un nuovo battello dotato di un sistema automatico di aspirazione della spazzatura: "Mandolino" è equipaggiato con due eliche di prua che permettono la raccolta dei rifiuti a mezzo fermo, in spazi ristretti o fronte banchina o vicino alla battigia, creando una depressione che aspira i rifiuti verso la benna. Il nuovo mezzo con motore entrobordo da 68 cavalli, è efficace sino a 10 nodi di velocità con vento e mare forza 3, con una capienza massima di 3 metri cubi di rifiuti/ora.

"Siamo felici di sostenere i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria in questa importante attività di raccolta dei rifiuti galleggianti - ha detto l'assessore all'ambiente Matteo Campora -. L'attività della Guardia Costiera Ausiliaria Regione Liguria si aggiunge al lavoro quotidiano di associazioni ambientaliste e cittadini genovesi che operano per la difesa di mare e spiagge".

Nel 2021 Il totale di rifiuti raccolti è stato di 1.053 kg: 328 di plastica (31%), 358 di legname (34%) e 367 kg di materiale vario (35%). (ANSA).