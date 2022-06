Alimentare: inaugurato nuovo stabilimento de La Sassellese

(ANSA) - SASSELLO, 30 GIU - E' stato inaugurato oggi a Sassello (Savona), in località Maddalena, il nuovo stabilimento produttivo de La Sassellese, marchio d'eccellenza nella produzione dolciaria in Liguria. Presenti all'inaugurazione il Sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo, Andrea Benveduti, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Ilaria Abignente di Frassello, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Liguria e Angelo Berlangieri, Presidente Unione Industriali di Savona. "Si tratta del terzo sito produttivo dell'azienda, che ci permetterà di ampliare i nostri spazi di lavoro fino a 7000 metri quadrati di produzione con l'impiego complessivo fino a 60 dipendenti durante la stagione - ha raccontato Agata Gualco, consigliere delegato del gruppo ADR (Aziende Dolciarie Riunite) - Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo senza rallentamenti malgrado la pandemia, inaugurando lo stabilimento dopo due anni e mezzo di duro lavoro e a seguito di un investimento di diversi milioni di euro". La Sassellese ha un fatturato di 60 milioni. Un grande motivo d'orgoglio per ADR, l'importante realtà che, partendo da La Sassellese, ha riunito dal 1994 molti importanti marchi sotto la guida della famiglia Timossi. Il nuovo sito, acquisito nel 2019, rappresenta un'eccellenza a livello regionale e nazionale: la struttura, nell'ultimo biennio, è stata sottoposta a un riammodernamento completo sia sotto il profilo strutturale sia attraverso l'ideazione, progettazione e acquisto di una nuova linea produttiva multifunzione. "Il polo dolciario di Sassello è un esempio virtuoso di coesione e forza di volontà - ha sottolineato il Sindaco di Sassello, Daniele Buschiazzo - in cui il fattore umano è al centro". (ANSA).