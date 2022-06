Sottomarini e ultraluxury per nuova Seabourne Venture

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Due sottomarini capaci di scendere fino a 300 metri sotto il livello del mare e 24 gommoni d'altura per permettere ai passeggeri di avere accesso a zone esclusive dell'antartico, e 132 lussuosissime suite per un totale di 264 passeggeri 'accuditi' da un numeri equivalente di personale di bordo. Sono questi alcuni dei numeri di Seabourn Venture, la prima nave expedition della Seabourn, compagnia di crociere oceaniche ed expedition ultra luxury consegnata, con una cerimonia ufficiale, presso il cantiere navale T. Mariotti di Genova. La nave che risponde agli standard PC6 Polar Class, e che sarà destinata alle rotte polari, è stata dotata di una varietà di hardware e tecnologie moderne che ne aumentano le capacità e il raggio di azione globale. "Qualcuno molto noto nell'industria crocieristica ha detto che non è un'altra nave expedition, né una delle luxury cruise ship che conosciamo già - ha ricordato Marco Ghiglione, ad di T. Mariotti - ma è Seabourn Venture, e quando comincerà a viaggiare il mese prossimo, sarà la più elegante luxury expedition ship al mondo". Per la compagnia si tratta di un momento importante perché questa nave, e la gemella che è in costruzione nei cantieri Mariotti, rappresentano una nuova sfida nelle crociere ultra lusso. "Oggi è un giorno incredibilmente speciale in cui prendiamo possesso della nave da spedizione di lusso più bella del mondo - ha detto il presidente di Seabourn Josh Leibowitz - team di Mariotti ha svolto un lavoro straordinario nella costruzione della nave e nel dare vita alla splendida visione del design di Adam Tihany.

Seabourn Venture alzerà il livello dei viaggi di spedizione ultra luxury e non vediamo l'ora di presentarla al mondo mentre salpa per esplorare il mondo". (ANSA).