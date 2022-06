Parte da Spezia campagna estiva Goletta Verde 2022

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Parte il 1° luglio dalla Liguria, da La Spezia, la 36^ edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane che a luglio e inizio agosto toccherà tutte e 15 le regioni costiere della Penisola. #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all'illegalità e per lo sviluppo sostenibile. Eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, la cattiva depurazione dei reflui, difesa della biodiversità, aree marine protette e contrasto all'inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest'anno. Goletta Verde sarà anche l'occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell'Ue, cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette per sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e pesca. Quest'anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l'obiettivo di tutelare il tursiope e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti utili a conservare la preziosa biodiversità marina.

Il programma della tappa ligure partirà il 1° luglio con Delfilab, il laboratorio didattico dedicato al complesso rapporto con i delfini dei nostri mari dalle ore 10 alle 12 e alle ore 18 il convegno "Presentazione progetto Life Muscles", a bordo della Goletta Verde ormeggiata al molo di Assonautica. Il 2 luglio, si proseguirà con la consegna di 'Cinque Vele alle Cinque Terre', premiazione dei Sindaci delle Cinque Terre per l'assegnazione delle Cinque vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, sempre a bordo della Goletta Verde.

Lunedì 4 luglio si terrà presso la sede Legambiente Liguria a Genova alle 11 la presentazione dei dati del monitoraggio delle acque di Goletta Verde lungo le coste della Liguria.

L'imbarcazione sarà ormeggiata presso il porticciolo Assonautica-Passeggiata Morin, versante ovest.

__ (ANSA).