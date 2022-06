Donna morta in casa: scarcerato marito, non potrà uscire la sera

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Il giudice per le indagini preliminari Milena Catalano ha convalidato il fermo del marito di Cristina Diac, la donna di 48 anni trovata morta sabato pomeriggio nella casa in cui viveva a Genova Sampierdarena. Il gip ha disposto la scarcerazione con obbligo di presentazione e divieto di uscire dalle 20 alle 7. L'uomo era stato fermato per maltrattamenti e indagato per omicidio volontario. Quest'ultima accusa verrà archiviata visto l'esito dell'autopsia.

Dall'accertamento è emerso che la donna è morta per una emorragia interna causata dalla cirrosi epatica di cui soffriva.

Il marito era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti sulla donna risalenti al 2019. (ANSA).