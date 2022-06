Ponte Genova:Assoutenti chiede come testimoni Conte,Bucci e Toti

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - L'ex premier Giuseppe Conte, ma anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova Marco Bucci, dovranno essere sentiti come testimoni dal Tribunale di Genova nell'ambito del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). A chiederlo è Assoutenti, associazione ammessa come parte civile a tutela degli interessi degli utenti delle autostrade e dei cittadini genovesi danneggiati dalla tragedia. L'associazione ha depositato la lista testi in vista del processo che inizierà il sette luglio. La procura, invece, non ha ancora depositato la sua lista testi.

Il team legale di Assoutenti che segue il processo di Genova (costituito dagli avvocati Giuseppe Terrasi, Stefano Silvestri, Luca Cesareo, Rosanna Stifano) ha depositato la richiesta "indispensabile - sottolineano - per ricostruire il percorso sulla privatizzazione del settore trasporti, dapprima con la vendita di Autostrade poi con quella di Anas, e per comprendere i diversi passaggi non solo normativi ma soprattutto di indirizzo e di scelta politica che li hanno determinati".

"Abbiamo chiesto di convocare come testimoni - si legge in una nota - tutti i ministri dei trasporti che si sono succeduti al Governo dal 1998 al 2018, e nello specifico Claudio Burlando, Tiziano Treu, Pier Luigi Bersani, Pietro Lunardi, Antonio Di Pietro, Alessandro Bianchi, Corrado Passera, Maurizio Lupi, Graziano Delrio, Danilo Toninelli, nonché tutti i presidenti delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato nominati tra il 1998 e il 2018". (ANSA).