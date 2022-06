Lavagna, immagini anni '50 per promozione turistica

(ANSA) - LAVAGNA, 28 GIU - Gli evocativi e iconici poster turistici anni '50 accompagnati dalla frase (claim) "Lavagna cuore del Tigullio". È questa la proposta di Lavagna per la sua nuova promozione turistica che si basa sulla convinzione che il futuro ha un cuore antico. La presentazione questa mattina in municipio.

"Nasce dalla collaborazione con l'azienda Yarol che ci ha presentato l'idea - spiega la Vicesindaca di Lavagna Elisa Covacci - Ci è piaciuto subito perché racchiude l'idea che vogliamo comunicare sulla destinazione Lavagna: c'è il mare, ci sono le colline, c'è l'idea di relax".

Il piano di merchandising prevede la creazione di poster, t-shirt, sia per adulti sia per bambini, shopper, cartoline, segnalibri, calamite, sottobicchieri, tazze, che possono essere acquistati presso l'ufficio informazioni e per gli operatori direttamente dalla ditta Yarol.

"Abbiamo dato la possibilità agli operatori turistico-commerciali cittadini di utilizzare il brand e di personalizzarlo seguendo delle linee guida per creare un tratto identitario" prosegue Covacci che spiega gli accordi commerciali con la ditta - Per il comune è un'operazione a costo zero, anzi ci viene riconosciuta una percentuale sui prodotti venduti che reinvestiremo in promozione e marketing turistico". (ANSA).