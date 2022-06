Furgone a fuoco in galleria A10, sei lievemente intossicati

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Un furgone ha preso fuoco stamani in una galleria dell'A10 nel tratto compreso tra Albenga ed Andora verso la Francia. Il mezzo si trovava nella galleria Vallon d'Arme. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, personale della Concessionaria autostradale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 10,30. Tre camionisti e tre persone rimaste ferme a bordo dei mezzi in galleria sono lievemente intossicati e sono stati assistiti dal personale delle ambulanze inviate sul posto.

Sul tratto permangono 2 km di coda. Resta chiuso al traffico il tratto tra Imperia Est e Albenga, probabilmente a causa del fumo che si è propagato anche nella direzione opposta. (ANSA).