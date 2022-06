Calcio: rescissione consensuale tra Spezia e Thiago Motta

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 GIU - Le strade di Thiago Motta e dello Spezia Calcio si separano. Annunciata in questi minuti la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico italo brasiliano ai liguri per altri due anni. Motta lascia dopo una sola stagione di serie A in cui ha condotto la squadra alla salvezza con il sedicesimo posto in classifica, frutto di 36 punti conquistati. Alla base della scelta, la volontà della dirigenza del club di affidarsi a un allenatore di maggiore esperienza. Il nome è quello di Luca Gotti, ex Udinese, che sarà annunciato nelle prossime ore. (ANSA).