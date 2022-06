Al Policlinico S.Martino un secondo robot 'Da Vinci'

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Nel nuovo blocco operatorio al secondo piano del padiglione Monoblocco dell'ospedale Policlinico San Martino è stato installato, un secondo robot 'Da Vinci', il più evoluto sistema robotico dedicato alla chirurgia mininvasiva, con l'obiettivo di incrementare ed ampliare la possibilità di eseguire interventi in robotica assistita. Il nuovo robot si aggiunge a quello introdotto nel 2018 e porta a un ampliamento dei campi di applicazione: dalla chirurgia toracica alla chirurgia generale e otorinolaringoiatrica, dall'urologia alla ginecologia. Tra i vantaggi della chirurgia robot-assistita movimenti chirurgici più precisi, grazie anche alla visualizzazione tridimensionale in alta definizione inserita nella consolle del chirurgo. "La chirurgia robotica rappresenta l'avanguardia tecnologica e un complemento indispensabile per il Policlinico San Martino - ha detto il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti - un ospedale che svolge il ruolo di hub a livello regionale e ha una forte vocazione didattica e di ricerca. Il secondo robot Da Vinci rappresenta la configurazione più moderna e tecnologicamente avanzata di questa strumentazione, che sta già dando ottimi risultati con interventi sempre meno invasivi e recuperi post operatori molto più rapidi per i pazienti".

"Prosegue il rinnovamento tecnologico nel Dea di secondo livello, le nuove tecnologie sono a disposizione dei nostri professionisti, che ringrazio per la dedizione e di conseguenza dell'utenza - ha sottolineato il direttore generale del Policlinico Salvatore Giuffrida -. Nel campo della robotica stiamo facendo registrare numeri importanti, per questa ragione stiamo puntando forte sulla formazione e sull'acquisto di applicativi che ci permettano di fare un ulteriore salto di qualità" (ANSA).