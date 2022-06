Incidente tra tre auto in A12, 10 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Un incidente tra tre auto nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, sulla A12, ha creato problemi alla circolazione autostradale in direzione del capoluogo ligure. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in un momento di grande traffico per il rientro dei vacanzieri che hanno sfruttato il ponte di San Giovanni e per i viaggiatori della domenica. Poco prima delle 21 l'incidente è stato risolto, ma a causa dello scontro si è formata una coda di 10 km. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. (ANSA).