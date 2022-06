Mille al primo pride a Spezia, un pensiero per Camilla e Nevjla

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 GIU - Una marea colorata ha attraversato questo pomeriggio la Spezia per la prima sfilata del Pride mai organizzato nella città ligure, evento centrale di una tre giorni per contrastare le diseguaglianze legate alle identità sessuali e di genere. Da Piazza Brin, il corteo si è mosso verso il mare per attraversare tutto il centro storico e arrivare al circolo Arci del Canaletto dove è programmato uno dei due party serali, l'altro è previsto presso lo Shake Club.

In strada più di un migliaio di persone in cammino dietro i quattro carri musicali organizzati da Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia, Cgil, Arci e Cooperativa Maris. Tra i partecipanti rappresentanti dei partiti della sinistra, tra cui l'ex candidata sindaca Piera Sommovigo, associazioni, intellettuali ma soprattutto tantissimi giovani e comuni cittadini. "Una risposta straordinaria", dicono gli organizzatori. C'è spazio anche per un ricordo di Nevila Pjetri e Camilla Bortolotti, la donna e la trans assassinate a Marinella di Sarzana nelle scorse settimane. Domani sera chiusura della tre giorni presso il locale De Terminal sul lungomare della città. Sarà la drag queen Regina Miami a decretare la fine del primo Pride della Spezia.

(ANSA).