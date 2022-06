Covid: in ultima settimana incidenza a 494 casi 100mila abitanti

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - "L'analisi dei principali indicatori, che restano quelli legati alla pressione ospedaliera, mette in evidenza un incremento di ricoveri giornalieri sebbene con una crescita più blanda rispetto a quella dell'incidenza che si attesta nell'ultima settimana a 494 casi ogni 100.000 abitanti, la media dei nuovi accessi in ospedale, in questa ultima settimana, è attorno alle 24 unità".

Lo afferma il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi a proposito della crescita dei contagi covid. "Per quanto concerne l'occupazione dei posti letto, possiamo considerare la situazione ligure decisamente sotto controllo: in media intensità abbiamo toccato il 10% dei letti disponibili, mentre in terapia intensiva siamo fermi al 2%. Il quadro conferma come la Omicron-5, ormai prevalente anche sul territorio ligure, presenti un grado di contagiosità elevato e superiore alle precedenti varianti, ma con effetti generalmente modesti sulla popolazione che contrae il virus". (ANSA).