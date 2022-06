Il filosofo Galimberti a Monterosso al Festival della Bellezza

(ANSA) - MONTEROSSO AL MARE, 24 GIU - Per la IX edizione del Festival della Bellezza, quest'anno sul tema "Miti e tabù.

Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli", martedì 28 giugno (ore 21.15), al Molo dei Pescatori della montaliana Monterosso al Mare (SP), il filosofo Umberto Galimberti dedica una lectio a La poesia e l'esplorazione del territorio delle emozioni.

Galimberti parlerà di poesia come educazione sentimentale e alfabetizzazione emotiva, mettendo in relazione il pensiero di illustri esponenti del genere.

Al patrimonio Unesco del Veneto, sede tradizionale degli eventi, si uniscono per la prima volta altri luoghi simbolo della tradizione storico-artistica italiana dal V secolo a.C. (Tempio di Segesta) alla seconda metà del Novecento (Cretto di Burri), passando per città d'arte come Roma e Firenze e opere epocali come l'Ultima Cena di Leonardo. (ANSA).