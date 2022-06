Elisoccorso 'atterra' in A12 per recuperare centauro ferito

(ANSA) - BRUGNATO, 24 GIU - Atterraggio in A12 per l'elisoccorso questo pomeriggio per recuperare un centauro ferito. L'uomo stava viaggiando in corsia sud quando, subito dopo l'area di servizio di Brugnato, ha perso il controllo cadendo per diversi metri. Vista la gravità dei traumi riportati si è reso necessario l'impiego dell'elicottero che è atterrato in autostrada, rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118, polizia stradale e Salt.

