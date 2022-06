A Sestri Levante consegnate le Bandiere blu a operatori balneari

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 24 GIU - Consegnate le Bandiere Blu 2022 agli operatori degli stabilimenti balneari di Sestri Levante. Alla cerimonia, nella spiaggia della Baia del Silenzio, hanno partecipato la sindaca, Valentina Ghio, il presidente di FEE Italia Onlus, Claudio Mazza, e i sindaci dei Comuni di Moneglia e Framura, Claudio Magro e Andrea Da Passano, che nel pomeriggio consegneranno la Bandiera blu ai rispettivi operatori.

"Un momento importante per la nostra città, che per il terzo anno viene premiata con l'assegnazione della Bandiera blu e che quest'anno abbiamo il piacere di consegnare agli operatori alla presenza del presidente della FEE all'interno di una iniziativa di territorio - dichiara la sindaca di Sestri Levante -.

L'assegnazione della Bandiera blu riconosce la concretezza del percorso che stiamo portando avanti sui temi della sostenibilità e i suoi effetti, anche dal punto di vista turistico, oltre che la qualità delle nostre acque ed è un riconoscimento che ci fa piacere celebrare in condivisione con i nostri operatori".

Nell'assegnazione della Bandiera blu, oltre alla qualità delle acque, una grande considerazione è stata riservata alla sostenibilità, all'educazione e comunicazione ambientale per ragazzi, cittadini e turisti e alla sicurezza sulle spiagge. Tra le varie attività che sono state valutate positivamente si evidenziano le politiche di valorizzazione delle spiagge, accessibili e con servizio di pulizia quotidiana e sorveglianza notturna in alcune porzioni, la presenza di spiaggia per i cani e di un servizio di raccolta differenziata attivo anche sui lidi. (ANSA).