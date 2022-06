Porto Rapallo: approvata da creditori proposta concordato

La società Porto Turistico Internazionale di Rapallo S.p.A. ("PTIR") comunica che si sono concluse le votazioni dei creditori in merito alla proposta di concordato presentata in data 31 dicembre 2021 con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei creditori.

La maggioranza "è stata raggiunta - si legge in una nota - anche in ciascuna delle tre classi in cui erano stati divisi i creditori: creditori favorevoli in prima classe 76,73%; favorevoli in seconda classe 60,31%; favorevoli in terza classe 78,45%".

La maggioranza assoluta degli aderenti è stata dunque conseguita in tutte e tre le classi di creditori. La proposta di concordato è stata approvata dai creditori con ampia maggioranza.

"La società - conclude la nota - ringrazia i creditori aderenti per la fiducia nel nuovo corso di gestione di PTIR e nel percorso di risanamento avviato. La società confida, peraltro, che i creditori che hanno manifestato voto contrario possano, nei prossimi mesi, apprezzare il grande lavoro svolto, anche per garantire in tempi brevi l'avvio del nuovo Porto turistico, in un contesto di totale rinnovazione anche sotto il profilo della gestione". (ANSA).