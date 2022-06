Teatro: 'La regina disadorna' apre 25/mo Festival Lunaria

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - 'La regina disadorna', spettacolo itinerante sulle più belle pagine del romanzo di Maurizio Maggiani portate direttamente nei vicoli del centro storico di Genova aprirà dal 2 luglio in piazza San Matteo la 25/ma edizione del 'Festival in una notte d'estate' di Lunaria Teatro.

La rassegna, diretta da Daniela Ardini e Giorgio Panni, celebrerà il quarto di secolo con una mostra al Sottopasso De Ferrari e un numero record di produzioni proprie, ben otto tra prime e nuovi allestimenti, in un cartellone che spazierà tra prosa, musica e danza e ospiterà alcune delle più importanti e innovative compagnie teatrali provenienti da tutta Italia arrivando a spingersi per la prima volta fino a settembre.

Si andrà in scena a partire da sabato 2 luglio con 'La regina disadorna' impersonata da Carola Stagnaro. Tra i protagonisti attesi Licia Lanera, vincitrice dei premi Eleonora Duse e Virginia Reiter e del Premio Ubu come migliore attrice italiana under 35 che venerdì 8 luglio, metterà in scena 'Guarda come nevica 1. Cuore di cane'. Venerdì 15 luglio la cagliaritana Akròama Teatro porterà sul palco 'Il deserto dei Tartari' di Dino Buzzati. Martedì 19 luglio sarà la volta di una compagnia ormai di casa a San Matteo: il Teatro delle Donne di Firenze che, quest'anno, presenterà 'L'ingrediente perduto', storia di emigrazione tutta al femminile tratta dall'omonimo romanzo di Stefania Aphel Barzini. Il programma completo sul sito web https://lunariateatro.it, prenotazioni online. (ANSA).