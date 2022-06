Sport: a Luigi Dellacasa la stella al merito sportivo

(ANSA) - GENOVA, 22 GIU - Luigi Dellacasa, prima presidente dell'AICS ligure e fondatore di quella nazionale oltre che ex consigliere comunale e assessore della città di Genova e della Provincia, ha ricevuto la stella al merito sportivo. A consegnare l'onorificenza è stata il vice presidente vicario del Coni Silvia Salis.

"Sono onorata - dichiara l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - di poter condividere oggi questo momento emozionante per tutti noi e per lo sport, di cui Gino Dellacasa rappresenta i grandi valori: l'aiuto agli altri, la correttezza e l'impegno nell' insegnare queste qualità fondamentali, oltre alla grande passione per la montagna che lo ha visto ancora recentemente protagonista. Sono le forti motivazioni che rendono speciale la sua figura e meritoria di questa stella la sua persona".

"Quando al Coni Nazionale ho parlato di Dellacasa già insignito della stella d'argento - aggiunge Silvia Salis - mi hanno subito detto che una figura come la sua meritava assolutamente la stella d'oro. Siamo qua infatti per premiare il suo grande impegno per lo sport, ma soprattutto perché Gino sa incarnare perfettamente i valori dello sport fatti anche di fatica e aiuto verso le altre persone".

Il presidente del comitato Coni Liguria Antonio Micillo ha preceduto la consegna raccontando della passione di Gino Dellacasa: "Il suo esempio - racconta Micillo - ci ha insegnato come la nobiltà dello sport può cambiare la vita dei giovani".

"Ricevere questo premio è una grande emozione - spiega Gino Dellacasa -. Un premio che mi rende orgoglioso perché rappresenta l'impegno sportivo e una collaborazione con il Coni che dura da sessant'anni". (ANSA).