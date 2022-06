Giunta Bucci in 48 ore, 2 assessori ciascuno a Fdi e Lista Toti

Due assessori e un consigliere delegato ciascuno a Fratelli d'Italia e alla Lista Toti, quattro a Vince Genova, la lista del sindaco prima per voti alle urne, poi due alla Lega, uno a Forza Italia e uno a Italia Viva, con l'incognita di alcuni esterni. Dovrebbe essere questo lo schema su cui la maggioranza in Comune avrebbe trovato l'accordo e sulla base del quale entro 24-48 ore il sindaco Marco Bucci, secondo quanto risulta all'ANSA, potrebbe annunciare la sua giunta. "E' pronta al 98%", ha dichiarato a margine di una conferenza stampa all'aeroporto di Genova.

Fratelli d'Italia, che fino a poche ore fa ipotizzava addirittura l'appoggio esterno se non avesse avuto tre assessorati e la promessa che Italia Viva non avrebbe avuto deleghe "di sinistra", sarebbe invece pronta ad accontentarsi di due assessori (Sergio Gambino e Alessandra Bianchi) e di un consigliere con una delega di peso. Due assessori anche per la Lista Toti: Francesco Maresca, che manterrebbe il Porto e potrebbe guadagnare anche il Patrimonio, e Marta Brusoni, mentre Federica Cavalleri avrebbe, da consigliera, una delega ai grandi eventi.

Per la Lega due assessorati al femminile: Francesca Corso e Paola Bordilli. Lo Sviluppo Economico, invece, sarebbe assegnato a Forza Italia, con Mario Mascia. In Vince Genova saranno confermati senza alcun dubbio Pietro Piciocchi, che sarà anche confermato vicesindaco, e Matteo Campora. Possibile uno spazio anche per Paolo Gozzi, ex Pd. Per l'assessorato di Italia Viva resta aperta l'opzione Manuela Arata. Non è escluso che Bucci possa nominare poi alcuni assessori esterni, tecnici, ma è probabile che questi entreranno in gioco in un secondo momento.

