Covid:1700 nuovi casi in 24 ore tasso positività schizza a 21,7%

(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Il covid torna a circolare con forza in Liguria. In un giorno ci sono stati 1709 nuovi contagiati che hanno portato il totale dei positivi a 11529, 826 in più rispetto a ieri. I guariti sono stati 883. I nuovi positivi sono emersi da 7850 tamponi (1536 molecolari e 6314 test antigenici). Il tasso di positività schizza al 21,77% mentre a livello nazionale è al 21,4%. I nuovi contagi sono 895 nell'area di Genova, 289 nello Spezzino, 201 nel Savonese, 168 nel Tigullio, 155 nell'Imperiese, uno non è residente in Liguria.

Aumentano anche le ospedalizzazioni: sono 159 (4 in terapia intensia), 6 in più rispetto a ieri. Non ci sono stati decessi.

I morti da inizio pandemia sono 5345. In isolamento domiciliare ci sono 8922, 1487 in più. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 507 dosi di vaccino (ANSA).