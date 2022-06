Ansaldo E.: Rsu Fim Cisl, a rischio 100 mila ore di produzione

(ANSA) - GENOVA, 20 GIU - Si sono svolte le assemblee con i lavoratori di Ansaldo Energia in cui le Rsu hanno presentato il resoconto del management sulle prospettive per l'azienda nel 2022 e 2023. "C'è preoccupazione, la situazione che si è venuta a creare a livello mondiale con la guerra in Ucraina potrebbe creare problemi per il 2023. Nel primo trimestre si parla di 40mila ore di produzione in meno mentre nel primo semestre 2023 potrebbero aumentare a 100mila. C'è consapevolezza di un momento complicato e sarà fondamentale, nel caso in cui queste previsioni vengano confermate, che ci sia un interessamento a tutti i livelli, dalle istituzioni cittadine e regionali fino al Governo", spiega Andrea Capogreco coordinatore Rsu Fim Cisl.

